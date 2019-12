Diocesi: Perugia, celebrata la Giornata internazionale per i diritti dei migranti

“Quest’incontro di riflessione sui diritti dei migranti è una ‘provocazione’ non solo per la Chiesa ma per la società civile, che va a rafforzare una debolezza che ci attraversa tutti, quella di pensare di non essere in grado di accogliere, ascoltare e dialogare con l’altro, soprattutto con chi arriva da lontano”. Lo ha sottolineato, nel suo intervento di saluto, il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi, all’incontro celebrativo della Giornata internazionale per i diritti dei migranti promosso a Perugia, ieri pomeriggio, di cui dà notizia oggi l’arcidiocesi.

L’incontro ha visto la presentazione del video “Progetto diocesano richiedenti protezione internazionale” e del libro dal titolo: “Khaled che viene dal mare. Ma che vuole da me?” di Barbara Baffetti.L’evento è stato organizzato in collaborazione con la cooperativa Unitatis Redentegratio dell’Ostello, la Caritas diocesana, la Casa della Tenerezza e il Servizio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica.

“Un ‘j’accuse’ contro l’indifferenza e l’individualismo diffusi nella società, anche nelle comunità cristiane, nei confronti soprattutto dello straniero, ha accumunato – si legge nella nota – i vari interventi che si sono susseguiti, con forti richiami all’umanesimo e alla speranza per un futuro in cui la paura dell’altro venga superata, perché chi arriva in Italia ha le stesse ambizioni degli italiani: crearsi l’opportunità di una vita migliore, senza togliere nulla a chi li accoglie”.