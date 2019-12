Policlinico Gemelli: domani “Natale al Gemelli” con personaggi dello sport, della cultura e dello spettacolo

Torna anche quest’anno “Natale al Gemelli”, l’evento che il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma dedica ogni anno ai degenti in occasione delle festività. Appuntamento domani, dalle 11 alle 19, nella Hall dell’ospedale con numerosi beniamini del pubblico, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, che interverranno per attendere la festa più bella in musica e allegria insieme ai degenti, in particolare ai più piccoli e ai loro familiari, ma anche a medici, operatori sanitari, associazioni di volontariato e studenti dei corsi di laurea della facoltà di medicina. “Natale al Gemelli” – giunto alla settima edizione – è promosso dall’omonima Fondazione su idea di Giorgio Meneschincheri, responsabile Ufficio relazioni esterne ed eventi, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato che operano nei reparti dell’ospedale. Tanti i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno confermato la loro presenza Mara Venier, Andrea Lucchetta, Giacomo Giretto, Vincent Candela, Nicola Pietrangeli, Nicola Piovani, Lillo & Greg, Antonio Giuliani, Catena Fiorello, Max Giusti, Sebastiano Somma, Bianca Guaccero, Andrea Perroni, Filippo Bisciglia, Gianni Rivera, Adriana Volpe, Milena Miconi, Francesca Piccinini e Monica Setta. Conducono la manifestazione Veronica Maya, conduttrice televisiva, e Myriam Fecchi, autrice e conduttrice RTL 102.5. Per la giornata è prevista l’inaugurazione e benedizione del presepe e l’allestimento del mercatino di Natale con tante idee regalo preparate dai volontari che operano all’interno dell’ospedale.