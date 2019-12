Natale: Acs, sostegno alle opere di due missionarie italiane in Siria e Venezuela

foto SIR/Marco Calvarese

“Siria e Venezuela sono ormai da lungo tempo precipitati nel baratro di una guerra infinita, di una profonda miseria e di un’oppressione inaccettabile”. Così scrivono ad Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) suor Arcangela Orsetti e suor Patrizia Andrizzi, missionarie italiane ad Aleppo e La Guaira. Le religiose fanno appello ai benefattori italiani, chiedendo loro di sostenere la campagna di Natale dedicata dalla Fondazione pontificia ai due Paesi in cui operano. In questo Natale, Acs sosterrà infatti due diversi progetti. In Siria la Fondazione assicurerà aiuti alimentari e gasolio per il riscaldamento a 5.500 famiglie che vivono a Damasco, Aleppo, Homs e Hassaké. In Venezuela, invece, Acs darà da mangiare a circa 10.000 persone che vivono a Caracas, La Guaira, San Carlos, Merida e Ciudad Bolivar sostenendo le “pentole solidali”, ovvero le mense organizzate da pressoché tutte le parrocchie per offrire ai venezuelani l’unico pasto della giornata. Suor Patrizia, missionaria delle Suore di Maria Immacolata, originaria di Rimini, ma da ormai 40 anni in Venezuela, a La Guaira, quasi ogni giorno accoglie circa 55 bambini con un piatto caldo. Suor Arcangela invece gestisce, assieme a cinque consorelle delle suore di San Giuseppe dell’Apparizione, l’ospedale Saint Louis di Aleppo, nel quale ha assistito migliaia di feriti in questi lunghi anni di conflitto. La religiosa lucchese, in Siria da oltre 40 anni, punta l’indice contro le sanzioni economiche che pesano sulla vita della popolazione. “La Chiesa offre alle comunità cristiane un aiuto senza il quale potrebbero non sopravvivere, soprattutto i più deboli e i malati”. Due situazioni diverse, un’eguale sofferenza ed un medesimo disperato bisogno di aiuto. Ecco perché Acs ha risposto con progetti concreti all’appello di queste due missionarie. “In questo Natale – scrivono suor Patrizia e suor Arcangela ai benefattori italiani – facciamo appello al vostro buon cuore, nella speranza che voglia realizzare opere buone per le migliaia di fratelli nella fede in Siria e in Venezuela. Un Santo Natale da Aleppo e La Guaira a voi e alle vostre famiglie nella nostra amata Italia!”.