Matera capitale cultura 2019: Monaco (I Cammini), “un anno di dialogo tra fede e cultura, che vede il suo successo proiettandosi nel futuro”

105 eventi in tutta la Basilicata, 200 giornate di eventi nell’anno in cui per Matera sono passati oltre un milione di visitatori e le presenze sono aumentate del 167%. Sono alcuni dati del progetto “I Cammini”, che si conclude in questi giorni e per tutto il 2019 ha avuto come capofila il Parco culturale ecclesiale Terre di luce, insieme a 20 partner, tra diocesi, cooperative, movimenti ecclesiali, associazioni di volontariato e di categoria. “La Chiesa italiana, attraverso l’arcidiocesi di Matera-Irsina e Terre di Luce, ha contribuito a Matera-Basilicata Capitale europea della Cultura – spiega al Sir Lindo Monaco, presidente di “Terre di Luce” –. Abbiamo lavorato per un dialogo, da sempre generativo, tra fede e cultura, con il meta obiettivo di trovare nuove vie di evangelizzazione. In fondo, non c’è tanta differenza tra turista e pellegrino e dunque possiamo raccontare anche ai turisti la bellezza della proposta educativa della fede”. Otto diversi Cammini – Cattedrali, Santuari, Avvento e Natale, Quaresima e Pasqua, Generazioni, Sacre Notti, Letture e Organi a canne – hanno accompagnato un anno di iniziative, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la cultura e dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei. “Paesi di mille anime sono divenuti capitale per un giorno. Abbiamo compreso e raccontato che un bene culturale racchiude una comunità, che è luogo di scambio e per i cristiani ragione di un incontro che si fa vita– aggiunge Monaco –. Il bilancio sarà più che positivo se le buone sperimentate saranno la base di progetti futuri, che generino speranza e valori, investendo sulla cultura e sui giovani di questa terra”.