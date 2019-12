Germania: Conferenza episcopale istituisce comitato consultivo per vittime di abuso sessuale

Dopo la pubblicazione nel settembre 2018 dello studio “Abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti cattolici, diaconi e religiosi maschi nell’area della Conferenza episcopale tedesca (Dbk)”, è stato adesso istituito un comitato consultivo per le vittime. L’obiettivo della Dbk è quello di espandere ulteriormente e istituzionalizzare l’assistenza e il riconoscimento per le persone colpite dalla violenza sessuale. In futuro, le persone colpite da abusi sessuali da parte di chierici e altri impiegati nel servizio ecclesiale avranno l’opportunità di contribuire con le loro testimonianze e posizioni al Consiglio consultivo alla Conferenza episcopale. Il comitato consultivo si basa sulle norme degli organi competenti del Rappresentante indipendente per le questioni relative all’abuso sessuale di minori e dell’arcidiocesi di Colonia. Accompagna il lavoro della Dbk nel trattare gli abusi sessuali e consiglia il lavoro in questo settore insieme agli organi responsabili. Questo per garantire che le vittime siano sempre più coinvolte nella prevenzione, intervento e trattamento degli abusi sessuali. Fino al 7 febbraio 2020, le persone colpite da abusi sessuali nell’area della Chiesa cattolica in Germania possono esprimere il loro interesse a partecipare. Anche i parenti e i supervisori legali sono invitati a partecipare.

Il Commissario per le questioni relative agli abusi sessuali nella Chiesa e per la protezione di bambini e giovani della Conferenza episcopale tedesca, mons. Stephan Ackermann, è soddisfatto perché il Comitato consultivo vedrà la partecipazione delle vittime di abusi sessuali: “L’esperienza degli ultimi anni ci ha mostrato chiaramente che il trattamento e la prevenzione dell’abuso possono essere efficaci e possono aver successo solo insieme alle persone interessate. Sono fiducioso che il comitato consultivo interessato sia un’istituzione utile per questo risultato”.