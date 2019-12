Diocesi: Terni, domani conversazione sul Concordato con il vescovo Piemontese

Si svolgerà domani, giovedì 19 dicembre, alle 17, nella Curia vescovile di Terni un incontro sul tema “Concordato del 1984 – autofinanziamento della Chiesa agevolato dallo Stato”. Su iniziativa dell’Istituto diocesano sostentamento del clero, che ha organizzato l’evento, il tema sarà il finanziamento della Chiesa Cattolica. A trattarlo la professoressa Rita Benigni, docente di Diritto ecclesiastico all’Università di Roma Tre, impegnata in passato nel lavoro per le intese comunitarie e per le leggi di derivazione bilaterale e studiosa degli atti della Commissione paritetica composta dalla delegazione italiana e dalla delegazione vaticana. Con la relatrice si uniranno alla conversazione il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, il sindaco Leonardo Latini, il presidente dell’Istituto del sostentamento del clero diocesano, Giampaolo Cianchetta, i consiglieri e i revisori che compongono l’organo di governo dell’Idsc di Terni e alcuni prelati della Curia.