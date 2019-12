Diocesi: Nardò-Gallipoli, mons. Giuliano Santantonio è il nuovo vicario generale

Nel corso dello scambio di auguri avvenuto in mattinata con gli officiali di Curia, il vescovo di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna, ha comunicato di aver nominato vicario generale della diocesi mons. Giuliano Santantonio, ringraziando al contempo mons. Luigi Ruperto per il servizio svolto nel medesimo ufficio per 19 anni.

Mons. Santantonio è nato a Racale l’1 gennaio 1955. Ordinato sacerdote da mons. Antonio Rosario Mennonna il 7 ottobre 1978, oltre ad aver svolto per diversi anni l’incarico di docente di religione, è stato parroco della chiesa madre di Racale e delle parrocchie di Melissano. Attualmente è parroco della cattedrale di Nardò. A livello diocesano, è stato rettore del seminario minore per circa un decennio, direttore dell’Ufficio Liturgico, direttore dell’Ufficio Beni vulturali (ufficio che continua a dirigere) e vicario episcopale per i beni culturali.