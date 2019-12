Diocesi: mons. Schillaci (Lamezia Terme) in visita all’ospedale “Giovanni Paolo II”, “dobbiamo difendere questo presidio”

“Vengo con piacere qui in ospedale per tanti motivi ed anche perché dobbiamo difendere questo presidio affinché la sanità abbia il posto che merita”. Lo ha detto questa mattina mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, ai degenti e agli operatori del reparto di Oncologia del “Giovanni Paolo II” dove ha presieduto una celebrazione eucaristica in preparazione al Natale.

Rivolgendosi agli operatori della sanità, il vescovo li ha ringraziati “per la cura che avete tutti in questa realtà dovete fare del vostro meglio. Dio – ha proseguito – è con noi e, quindi, viviamo la nostra esistenza con l’essere con gli altri”.