Diocesi: Latina, nel pomeriggio il vescovo Crociata presiederà la messa per la festa della dedicazione della cattedrale

Il vescovo di Latina, mons. Mariano Crociata, presiederà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre, alle 18, la messa per la festa della dedicazione della cattedrale di San Marco. Concelebreranno i sacerdoti e i diaconi della diocesi e sono invitati ad associarsi anche i fedeli delle varie comunità locali. Tanto che non saranno celebrate le messe vespertine nelle chiese di Latina e Borghi. Alla celebrazione parteciperà in forma ufficiale anche il Comune di Latina, vista la coincidenza della data – 18 dicembre – che segna anche l’anniversario della fondazione della città (1932).

La chiesa di San Marco a Latina è stata elevata a cattedrale nel 1986, quando la diocesi pontina è stata costituita nel suo attuale assetto. L’edificio fu inaugurato nel 1933, un anno dopo la città sorta a seguito della bonifica della palude pontina, e fu progettato dall’architetto Oriolo Frezzotti. La dedica all’evangelista San Marco, già patrono della città, fu decisa per sottolineare il legame esistente tra l’Agro pontino e le Venezie, da cui proveniva la gran parte dei coloni.