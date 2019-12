Diocesi: Catania, i pensieri dei detenuti per il calendario Caritas 2020

Una delegazione della Caritas di Catania incontrerà domani i detenuti della casa circondariale di Piazza Lanza. La visita sarà dedicata a uno scambio di auguri, alla consegna del panettone, almeno un dolce per ogni camera detentiva, e del Calendario Caritas 2020 che quest’anno è stato intitolato “…ero in carcere e siete venuti a trovarmi…” (Mt 25, 36b). Il calendario ospita i pensieri dei detenuti e ciò è stato possibile grazie alla collaborazione del carcere che ha concesso l’utilizzo degli scritti per la pubblicazione. “Parole di speranza, ravvedimento e affetto per i propri cari emergono dai pensieri che i fratelli reclusi hanno voluto indirizzare alla Caritas diocesana per il calendario 2020 – informa una nota della Caritas –. Da questa raccolta, che accompagna i dodici mesi dell’anno, emergono aspirazioni e prospettive, e traspare anche il racconto dell’esperienza della detenzione e la volontà di una seconda occasione”. “Auspico vivamente – scrive l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, nel suo intervento riportato nel calendario – che anche attraverso questo strumento del calendario 2020 possiamo abbattere quotidianamente il muro della diffidenza o indifferenza verso i fratelli reclusi, sforzandoci di promuovere nei loro riguardi atteggiamenti di concreta accoglienza e inclusione sociale”.