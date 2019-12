Diocesi: Caritas ambrosiana, un nuovo “Emporio della solidarietà” nel quartiere di Niguarda

Sarà inaugurato venerdì 20 dicembre nel quartiere di Niguarda il nuovo “Emporio della solidarietà” di Caritas ambrosiana. L’incontro di presentazione del nuovo servizio si svolgerà nella chiesa di San Carlo alla Ca’ Granda (in largo Rapallo, n. 5 a Milano, ore 17). La realizzazione del minimarket solidale, promosso da Caritas ambrosiana con il contributo del “Programma QuBì – La ricetta contro la povertà infantile”, rappresenta l’ultimo atto di un intervento di housing sociale avviato in occasione della visita di Papa Francesco a Milano nel marzo 2017. Gli empori sono punti di distribuzione alimentare al dettaglio completamente gratuiti, a sostegno di famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto materiale e l’accompagnamento relazionale, facendo leva sull’empowerment e la responsabilità personale. Ideato oltre dieci anni fa, l'”Emporio della solidarietà” è una buona prassi replicata da molte diocesi italiane. Interverranno: mons. Carlo Azzimonti, vicario episcopale, Anna Scavuzzo (vicesindaca di Milano), Luciano Gualzetti (direttore di Caritas ambrosiana), Giorgio Gualzetti (direttore della Fondazione San Carlo), padre Eugenio Brambilla (responsabile Caritas zona pastorale Milano), Paola Pessina (vicepresidente Fondazione Cariplo – Programma QuBì), Elena Jacobs (Intesa San Paolo – Programma QuBì), Giuseppe Lardieri (presidente del Municipio 9). Al termine ci si trasferirà all’Emporio della solidarietà (nei pressi della chiesa San Carlo) per il taglio del nastro.