Consumi: Coldiretti, domani assemblea per difendere lavoro, budget delle famiglie e qualità dei prodotti italiani

Le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia e dei movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati si ritroveranno domani a Roma (dalle 9.30 all’Hotel Ergife) per l’assemblea nazionale della Coldiretti. Al centro dell’assise la situazione del settore ma anche le scelte di acquisto in questi giorni delle famiglie italiane. “Scelte – dicono gli organizzatori – da cui dipende il futuro di centinaia di migliaia di aziende italiane ma anche la difesa del lavoro, del territorio e del patrimonio di biodiversità con l’alimentare che è quest’anno la voce più rilevante del budget natalizio delle famiglie italiane, con regali enogastronomici, pranzi e cenoni fuori e dentro le mura domestiche”.

In un rapporto che sarà presentato domani saranno messi in evidenza i nuovi modi di vivere il Natale, la spesa prevista per quest’anno. Ma anche curiosità, come il tempo trascorso in cucina, i consumi dei prodotti simbolo o le sfide storiche tra le diverse specialità italiane tipiche in questo periodo di festa. Inoltre, dall’associazione arriva anche il forte invito, attraverso i consigli e l’aiuto degli esperti, a non cadere nelle trappole dei menù acchiappa-turisti e, in contemporanea, la proposta di certificazione sui veri ristoranti italiani, al fine di difenderli e proteggerli dai fake e dall’utilizzo di prodotti tricolori tarocchi.