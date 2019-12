Università europea Roma: a Gerusalemme convegno sulle nuove sfide antropologiche, tra memoria e visione del futuro

“Le nuove sfide antropologiche: tra memoria e visione del futuro” è il tema del convegno internazionale che l’Università europea di Roma ha organizzato l’11 e il 12 dicembre 2019 nel Pontificio Istituto Notre Dame di Gerusalemme, nell’ambito delle attività di Formazione integrale. Obiettivo del convegno, si legge in una nota degli organizzatori, è stato quello di “tracciare un’immagine, quanto più precisa possibile, della realtà sociale ed etica contemporanea in relazione alle nuove sfide antropologiche, frutto degli sviluppi teorici e pratici della scienza e della tecnologia. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’esperienza della memoria collettiva e individuale, offerta dalla ricerca archeologica, e alle prospettive etiche rivolte al futuro”. Hanno aperto l’incontro padre Pedro Barrajòn, Rettore dell’Università europea di Roma, e padre Juan Solana, direttore del Pontificio Istituto Notre Dame di Gerusalemme. Guido Traversa, delegato per la Formazione integrale dell’Università europea di Roma, ha tenuto la relazione introduttiva dei lavori. Le sezioni tematiche sono state dedicate a questi argomenti: “Intelligenza artificiale. Problematiche etiche, filosofiche e giuridiche”, “Postumanesimo. Confini possibili e legittimi. Limiti etici del miglioramento tecnologico della conoscenza”, “Ricerca scientifica in archeologia come esperienza di vita, storia e memoria” (si è fatto particolare riferimento alle ricerche svolte presso il Magdala Center), “Relazione uomo-ambiente. Il potenziamento delle aree interne per la coesione economica e sociale. Il bene comune come un universale concreto”, “Dialogo interreligioso e teologico. Il corpo e l’esperienza sociale”. Ha concluso i lavori padre Gonzalo Monzòn, direttore dell’Ufficio Formazione Integrale dell’Uer. Varie Università ed Istituti israeliani e italiani hanno preso parte ai lavori. Tra questi l’ateneo Pontificio Regina Apostolorum; Bar-Ilan University; The Hebrew University of Jerusalem; Università degli Studi dell’Aquila; Tel Aviv University; Pontificio Istituto di archeologia cristiana; The Shrine of the Book; Israel Museum.