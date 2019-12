Politica: Mattarella, “funzionamento e futuro delle istituzioni democratiche basati su dignità, prestigio e dedizione degli eletti”

“Il funzionamento e il futuro stesso delle istituzioni democratiche sono necessariamente basati sulla dignità, il prestigio e la dedizione con cui gli eletti corrispondono alla responsabilità di cui la comunità li ha investiti”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione ex Parlamentari della Repubblica, Antonello Falomi, in occasione del 50° anniversario di fondazione.

Per il Capo dello Stato, la ricorrenza “è occasione per segnalare il servizio reso da quanti hanno servito la democrazia italiana svolgendo il mandato loro affidato dai cittadini”.

“L’identità dell’Associazione – prosegue – è segnata dal ruolo centrale che la Costituzione assegna al Parlamento, espressione della volontà popolare e di quella libertà, conquistata con coraggio e sacrificio nella lotta di liberazione e che ora è affidata alla responsabilità delle istituzioni, alla partecipazione attiva dei cittadini, ai limiti che l’ordinamento pone a garanzia e tutela dei diritti di ciascuno”.

“Opportunamente – rileva Mattarella – l’attività dell’Associazione è orientata a rafforzare la relazione di fiducia tra cittadini e funzione parlamentare, una relazione che presuppone ed esige che le funzioni pubbliche siano sempre adempiute con disciplina, onore, per servire la comunità”.