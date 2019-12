Pakistan: Acs, lettera a 11 donne “influenti” italiane per chiedere sostegno per Huma Younus, 14enne cristiana rapita e convertita a forza

Una lettera aperta a 11 donne “influenti” italiane, per chiedere il loro sostegno per Huma Younus, la 14enne cristiana di Karachi in Pakistan, rapita il 10 ottobre scorso e in seguito violentata e costretta a convertirsi all’Islam e a sposare il proprio sequestratore, il musulmano Abdul Jabbar. A scriverla è la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) che da tempo si sta battendo per tenere alta l’attenzione su questo caso nella convinzione che “come ci ha insegnato la vicenda di Asia Bibi, l’eco mediatica e la pressione internazionale hanno il potere di salvare delle vite umane”. Le destinatarie della lettera sono: Chiara Amirante, Lucia Annibali, Lucia Annunziata, Elena Bonetti, Giulia Bongiorno, Mara Carfagna, Marta Cartabia, Michelle Hunziker, Giorgia Meloni, Barbara Palombelli e Livia Pomodoro. Nella lettera Acs si appella alla loro capacità “di incidere sull’opinione pubblica italiana per le battaglie a difesa della dignità della donna”. Acs ha sin da subito acceso i riflettori sul caso di Huma, abbinando come sempre la denuncia all’intervento concreto. La Fondazione ha infatti deciso di farsi interamente carico delle spese legali sostenute dai genitori della ragazza, i quali, si legge nella lettera, “pur conoscendo nome e cognome del sequestratore, si sono tuttavia trovati di fronte ad un muro di gomma, esattamente come la quasi totalità dei genitori cristiani e indù le cui figlie affrontano lo stesso calvario di Huma”. E come spesso accade in questi casi, il rapitore Jabbar ha minacciato sia i genitori che l’avvocato difensore, Tabassum Yousaf, di accusarli di blasfemia, un’imputazione che in Pakistan può comportare la pena capitale. Ogni anno nel Paese asiatico sono almeno mille le ragazze, adolescenti o perfino bambine cristiane e indù che vengono rapite, stuprate, costrette a convertirsi all’Islam e a sposare il proprio aguzzino. E il sistema giuridico pachistano non tutela in alcun modo né le vittime – anche in presenza, come nel caso di Huma, di documenti che ne attestano la minore età – né le famiglie, le quali vengono perfino incoraggiate a non sporgere denuncia dagli agenti di polizia. “Sostenere Huma – si legge nella lettera aperta inviata da Acs – significa aiutare centinaia di adolescenti e perfino bambine che ogni anno sono vittime del medesimo crimine. Significa creare un prezioso precedente giuridico che permetta a centinaia di famiglie di ottenere giustizia e di riportare le proprie figlie a casa”. “Queste famiglie – scrive la Fondazione alle 11 opinion leader – hanno bisogno anche della Vostra voce”.