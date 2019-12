Maltempo: Protezione civile, “in arrivo una perturbazione su Nord-Ovest, Calabria e isole maggiori. Allerta arancione su Lombardia e Sardegna”

“Una perturbazione di origine atlantica si approfondisce sul Nord-Africa, innescando intense correnti instabili sulle Regioni italiane di Nord-Ovest, in estensione alle due isole maggiori e alla Calabria, dove si prevede anche un forte rinforzo della ventilazione, con possibili mareggiate sulle coste esposte”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte e Lombardia, in estensione, dalla mattinata di domani, alla Sardegna, dove potranno assumere carattere temporalesco”. L’avviso, prosegue la Protezione civile, “prevede, inoltre, dalla serata di oggi venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione nella mattinata di domani, mercoledì 18 dicembre, alla Calabria. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 18 dicembre, allerta arancione su alcuni settori di Lombardia e Sardegna. Prevista, inoltre, allerta gialla sulla Sicilia e su alcuni bacini di Piemonte, Lombardia, Calabria e Sardegna.