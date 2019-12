Giornali Fisc: Lodi, Lorenzo Rinaldi nuovo direttore de “Il Cittadino”. Prenderà il posto di Ferruccio Pallavera che ha raggiunto il traguardo della pensione

L’assemblea dei soci dell’Editoriale Laudense s.r.l., società editrice del quotidiano “Il Cittadino” di Lodi, in data odierna ha preso atto delle dimissioni presentate dal direttore Ferruccio Pallavera, che ha raggiunto il traguardo della meritata pensione, e ha provveduto a nominare il nuovo direttore nella persona di Lorenzo Rinaldi, che firmerà il giornale a partire dall’edizione del 2 gennaio 2020.

“L’assemblea – si legge in una nota – ha espresso al direttore Pallavera il più vivo ringraziamento per il diuturno ed infaticabile lavoro svolto a servizio del quotidiano. Pallavera, primo dipendente nella storia de “Il Cittadino” fin dal 1982, è poi diventato vice direttore e dal maggio 2001 ha assunto la carica di direttore. Insieme a don Mario Ferrari e a don Carlo Ferrari è stato l’artefice della trasformazione de ‘Il Cittadino’ da bisettimanale a quotidiano nell’anno 1989”.

“L’assemblea dei soci – prosegue la nota – ha poi ricordato come durante la sua direzione sia stato dato grande impulso qualitativo e sviluppo tecnologico al giornale che oggi, nella molteplicità dei suoi canali comunicativi, è certamente possibile definire come un “sistema di comunicazione” della testata ‘Il Cittadino’”.

Al nuovo direttore, i soci hanno espresso “gli auguri più fervidi di buon lavoro nella certezza che ‘Il Cittadino’ continuerà a garantire alla comunità cristiana e a tutto il territorio di competenza di diffusione del giornale quel servizio che lo ha reso uno strumento unico di informazione”.