Diocesi: Vicenza, il vescovo Pizziol incontra i giornalisti per il Natale

Il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, incontrerà i giornalisti vicentini e gli operatori dei media locali per il tradizionale scambio di auguri in occasione del Natale, sabato 21 dicembre, alle 10.30. L’incontro si svolgerà nel palazzo vescovile. Nel tradizionale incontro del vescovo con gli operatori della comunicazione, quest’anno, è previsto un momento di partecipazione attiva da parte di chi lavora nel mondo dell’informazione. A chi partecipa – rappresentanti di carta stampata, tv, siti on line, uffici stampa – viene chiesto di portare simbolicamente in dono al vescovo Pizziol il fatto o la riflessione dell’anno di ciascuno, espressa attraverso un articolo, un libro, una foto, una frase o il fotogramma di un servizio televisivo che ha attraversato il loro lavoro nel 2019. “Non sarà così solo un incontro per ricevere dal vescovo il suo messaggio di Natale, ma uno scambio che farà più ricchi di esperienze e messaggi le festività che ci attendono”, si legge in una nota della diocesi.