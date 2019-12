Diocesi: Termoli, ricercatore dell’Enea parlerà sui cambiamenti climatici

Il ricercatore dell’Enea, Luca Fiorani, sarà il relatore del seminario dal titolo “Il pianeta che scotta. Capire i cambiamenti climatici: una prospettiva scientifica” in programma venerdì 20 dicembre, alle 18.30, nella Curia vescovile, a Termoli. L’iniziativa, promossa dalla commissione Cultura della diocesi, si propone di condividere dei momenti di riflessione sulla tematica ambientale in vista di una “ecologia integrale”, auspicata dalla Laudato si’ di Papa Francesco. L’intento è quello di “informare in modo quanto più oggettivamente possibile e senza pregiudiziali ideologiche”, offrendo un contributo e una riflessione articolati in tre momenti secondo tre prospettive. Il primo momento consiste, dunque, in una presentazione da parte di uno scienziato che ha studiato, scritto e si occupa della realtà dei cambiamenti climatici da un punto di vista strettamente scientifico. Luca Fiorani dagli anni ’90 si occupa di ecologia, svolge attività di divulgazione scientifica, rappresenta l’Italia presso il Consiglio Artico nel Gruppo di lavoro sulla protezione ambientale ed è ricercatore presso l’Enea oltre che docente alla Lumsa. Poi, il secondo momento affronterà la questione ecologica dal punto di vista filosofico e giuridico, con il coinvolgimento di due voci pertinenti l’antropologia e il diritto dell’ambiente. Il terzo momento, infine, svilupperà l’aspetto etico-politico e le azioni da mettere in atto per affrontare adeguatamente la questione ambientale. Il percorso di incontro e dibattito ha previsto anche due momenti riservati agli studenti che si svolgeranno in due scuole superiori del territorio: il liceo scientifico di Termoli e il liceo scientifico di Santa Croce di Magliano.