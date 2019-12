Diocesi: San Severo, al via la scuola di formazione politica. Mons. Checchinato, “luogo d’ascolto e confronto alla luce della dottrina sociale della Chiesa”

“Verso una scuola di formazione all’impegno politico” è l’iniziativa della diocesi di San Severo che guarda a un luogo comune dove “pensare insieme” una comunità corresponsabile. Questa sera alle 18.45 si terrà l’incontro propedeutico al tema, presso il salone della Caritas diocesana. “Si tratta di un percorso di formazione politica offerto a uomini e donne del nostro territorio per migliorarlo. Non a partire dagli altri ma da noi stessi – dichiara Severino Carlucci, direttore della Pastorale sociale e del lavoro – Ci rivolgiamo a quelle persone impegnate, o che desiderano impegnarsi, in attività sociali e politiche. L’obiettivo della scuola sarà quello di promuovere una formazione integrale alla persona, fornire strumenti e metodi che aiutino il discernimento e la lettura consapevole della nostra realtà. Vogliamo anticipare la proposta con un incontro propedeutico sul tema: ‘Il bello della politica…’. Invitiamo tutti a partecipare”. La scuola di formazione, conclude il vescovo mons. Giovanni Checchinato, “sarà un luogo d’ascolto e di confronto, dove si penserà insieme, ispirandosi ai principi della dottrina sociale della Chiesa, per tutto ciò che sarà la fonte della scuola stessa”. Giovedì 19 dicembre alle 16, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo di Città, a San Severo, mons. Checchinato incontrerà gli amministratori pubblici, gli operatori sociali e tutti coloro che rivestono cariche politiche per una riflessione sul tema “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”