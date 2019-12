Denatalità: De Palo (Forum famiglie), “urgenza nazionale, bene parole del presidente Casellati”. Serve “patto per la natalità”

“Abbiamo molto apprezzato le parole pronunciate oggi dal presidente del Senato sull’importanza e l’attualità del tema della denatalità per il presente e il futuro del nostro Paese”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta le parole pronunciate a Palazzo Giustiniani dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi con i giornalisti parlamentari. “Come Forum delle associazioni familiari – prosegue De Palo – gridiamo da anni l’urgenza di un patto per la natalità che coinvolga e metta a sistema tutte le forze del Paese. Un cambiamento che, sinceramente, facciamo purtroppo molta fatica a cogliere nelle pieghe della legge di bilancio in discussione in questi giorni. Confidiamo che non soltanto i rappresentanti della stampa parlamentare, presenti all’incontro con il presidente Casellati, ma tutto il sistema-Paese – politica, economia, associazionismo, società civile, banche, mass media – raccolgano l’invito della seconda carica dello Stato e contribuiscano da subito a cambiare lo status quo. Anche per questo, stiamo lavorando agli stati generali della natalità, che organizzeremo il prossimo maggio”.