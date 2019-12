Compleanno Papa Francesco: Mattarella, “la sua attività pastorale sollecita popoli e nazioni a superare le divisioni”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questa giornata di festa, facendomi interprete dei sentimenti degli italiani tutti, sono particolarmente lieto di farle pervenire i più sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco, in occasione del suo compleanno che ricorre oggi e delle festività natalizie. “L’incessante attività pastorale di vostra Santità, coronamento di cinquant’anni di generoso servizio sacerdotale, continua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace, a impegnarsi nel dialogo e nell’approfondimento delle ragioni dell’altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse”, aggiunge il capo dello Stato. Che evidenzia come quello del Papa sia “un appello che ha toccato le coscienze di credenti e non credenti, ravvivando l’impegno a costruire quotidianamente, con scelte responsabili e lungimiranti, un futuro migliore a beneficio dell’intera umanità”. Soffermandosi sulle visite pastorali di Francesco in Italia, Mattarella evidenzia come abbiamo “rinsaldato la particolare vicinanza al nostro Paese e la speciale valenza dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, caratterizzati da forti convergenze e sintonie”. Lo sguardo poi a “un contesto internazionale dove troppo numerosi permangono i motivi di preoccupazione per le tante tragedie e le iniquità che affliggono l’umanità”, dove “la ricorrenza del Santo Natale ci invita a ritrovare le giuste ragioni di speranza grazie a un messaggio universale di fraternità e di condivisione”. Infine, da Mattarella “i più fervidi auguri di benessere personale e di feconda prosecuzione del suo altissimo Magistero”.