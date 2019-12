Compleanno Papa Francesco: Liliana Segre, “continui il suo impegno a combattere la ‘cultura dello scarto'”

“Santità, è con grande emozione che mi rivolgo a Lei per esprimerle con stima e affetto i miei più fervidi auguri per questo suo ottantatreesimo compleanno”. Lo ha detto Liliana Segre che, in un’intervista rilasciata a Vatican News, ha rivolto i suoi auguri al Pontefice. “In questa occasione vorrei davvero augurarle ogni bene per la sua persona e il suo servizio”. “In particolare, come ebrea che ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza della persecuzione, dell’emarginazione e dell’umiliazione, e che si è sentita un rifiuto della società – ha aggiunto -, le auguro che lei possa portare sempre avanti e con successo, in tutto il mondo, il suo impegno a combattere quella che lei chiama la ‘cultura dello scarto'”. Una cultura che, secondo la senatrice a vita, “degenera oggi spesso in una cultura dell’odio che si esprime in parole e azioni che ricordano persecuzioni e discriminazioni odiose attuate nel passato”. “Le auguro anche che siano ascoltate e comprese le parole del suo recente messaggio per la Giornata della pace in cui sottolinea che la guerra si nutre della paura dell’altro e della differenza vista come un ostacolo, mentre la pace è un cammino – conclude Segre -. Un cammino di fraternità e solidarietà, basato sulla memoria. Una memoria a cui io tengo molto e che va custodita, per non commettere di nuovo gli stessi errori ma anche perché suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di pace”.