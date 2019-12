Riviste: nuovo numero di “Munera” con un dossier sulle carceri in Italia. Concorso fotografico per le copertine

“Il carcere oggi” è il tema del dossier del nuovo numero della rivista “Munera” (3/2019). La prima parte della rivista affronta il tema delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale “considerando come si stia evolvendo l’umanità tra il tentativo di prolungare la vita e quello di aumentare artificialmente l’intelligenza”, spiega una nota della redazione. Il contributo di Thierry Magnin “parla della sfida alla finitezza dell’uomo secondo il modello proposto dai transumanisti che non solo vorrebbero superare i limiti umani ma forse anche un giorno non averne più”. Bruno Montanari propone un articolo sulla libertà religiosa tra cittadinanza e relazione esistenziale che si stabilisce tra gli esseri umani. Segue il saggio di Diego Liberati “che approfondisce l’atteggiamento da sempre ambivalente dell’uomo di fronte alla tecnologia, temuta e al tempo stesso cercata e incrementata”. Le pagine dell’arte questa volta sono dedicate a Costantino Ruggeri “e alle sue famose vetrate che raccontano l’attesa della Redenzione”.

Il dossier sul carcere si apre con il contributo dell’ex direttore del carcere di San Vittore a Milano, Luigi Pagano, il quale “denuncia una situazione ancora molto gravosa per i detenuti e la pena corporale che viene loro inflitta”. Una “risposta esistenziale, o almeno una proposta per dare un senso alla vita dietro le sbarre è l’esperienza della fede di cui parla il cappellano di San Vittore, Roberto Mozzi, elemento di speranza per queste vite spezzate”. La riflessione di Davidia Zucchelli offre poi una testimonianza “di come operano i volontari all’interno e all’esterno del carcere”. Gli ultimi due contributi del dossier sono dedicati rispettivamente all’architettura delle carceri (Giorgio Azzoni) e al cinema sul sistema carcerario (Viola Franchini). Una curiosità: ogni anno le copertine di Munera sono scelte attraverso un concorso fotografico, aperto a fotografi professionisti o amatoriali. Il termine per partecipare è il 31 dicembre. Tutte le informazioni qui: http://www.muneraonline.eu/concorso-fotografico-munera-2020/.