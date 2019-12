Natale: vescovi venezuelani, “dobbiamo essere missionari della speranza e della pace”

Un video augurale vivace e coinvolgente, festoso e ottimista, in occasione del Natale. È quello diffuso dalla Conferenza episcopale venezuelana, attraverso immagini che documentano le varie attività e servizi offerti dalla Chiesa venezuelana, nella difficile situazione del Paese. Mentre scorrono le immagini, la musica e la danza, appaiono alcune parole chiave, come “speranza”, “democrazia”, “sogno”, “pace e unione”, “futuro”, “cuore”.

Un messaggio di speranza è quello che arriva anche dalle parole del segretario generale della Cev, mons. José Trinidad Fernández: “Il Natale è il cammino della riconciliazione, della pace, della gioia e della speranza. Il presepe manifesta, per i cattolici desiderio di incontrarci con i nostri fratelli… Dobbiamo essere missionari della speranza e della pace, per questo il Natale è l’incontro di famiglie, di fratelli, tra vicini, con lo stesso Cristo che ci riconcilia come membri di una stessa nazione, che desidera e anela una direzione migliore”.