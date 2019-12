Libri: Roma, nel pomeriggio a Radio Vaticana presentazione di “I Papi di fronte alla telecamera. Da Pio XII a Papa Francesco”

“I Papi di fronte alla telecamera. Da Pio XII a Papa Francesco” è il titolo del libro di Martina Luise che sarà presentato oggi (ore 17) a Roma nella sala Marconi della Radio Vaticana. Il testo analizza tutti i pontefici, da Pio XII a Papa Francesco, e il loro rapporto con il mezzo televisivo. Nella premessa il libro tratta del rapporto che la Chiesa ebbe con la stampa prima dell’avvento della televisione. Nel libro l’autrice riporta aneddoti inediti che mostrano con quale apertura i pontefici si siano sempre mostrati disponibili alla comunicazione, vedendo in essa la possibilità di amplificare e far arrivare più lontano il messaggio evangelico. Il volume, che si compone di quasi trecento pagine è edito da Aracne editrice ed è stato realizzato grazie a Marcello Gentile, fondatore dell’Ordine dei Santi Pietro e Paolo. Il volume riporta la prefazione del card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, l’introduzione di Sergio Zavoli e la postfazione di Raniero La Valle. Alla presentazione parteciperanno il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il card. Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana, e Valentina Alazraki, decana dei vaticanisti della Santa Sede.