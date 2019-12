Diocesi: Cerreto Sannita, la messa del vescovo Battaglia per il mondo del lavoro in un’azienda di mangimi

Il tema del lavoro sarà al centro degli incontri che il vescovo di Cerreto Sannita, mons. Domenico Battaglia, vivrà anche durante la Novena di Natale, con gesti concreti di vicinanza, solidarietà e condivisione. Un incontro particolare sarà quello di martedì 17 dicembre, alle 18, a Telese Terme, quando celebrerà una messa nell’azienda mangimi Liverini con e per il mondo del lavoro. Sono invitati a partecipare tutti i lavoratori e gli imprenditori delle aziende presenti sul territorio diocesano, come gesto di attenzione e cura verso mondo del lavoro. Inoltre, dall’inizio del nuovo anno, il presule si impegnerà nella costituzione di un tavolo tecnico con le istituzioni e diversi rappresentanti delle realtà territoriali che rifletteranno soprattutto sul problema della disoccupazione. Da alcune settimane è partito un questionario-sondaggio sul tema “Giovani e lavoro”, pensato per tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e redatto dall’Equipe del Progetto Policoro, a cui seguiranno, a partire dal mese di gennaio, 5 focus group per costruire insieme possibili strategie e percorsi.