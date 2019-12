Cristiani perseguitati: il 18 dicembre presentazione di “Decimati”, documentario sulla situazione in Iraq

Verrà presentato, mercoledì 18 dicembre alle 11.30, nel centro di accoglienza “Mondo Migliore” il documentario sui cristiani perseguitati in Iraq: “Decimati” che verrà trasmesso su Rai3 giovedì 19 dicembre (ore 23.15). Alla conferenza stampa parteciperanno il direttore di Rai3, Stefano Coletta, il direttore dell’Huffington Post, Lucia Annunziata, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, e il presidente dell’Associazione Giovane Europa, Angelo Chiorazzo, che introdurrà l’incontro. Il reportage è stato prodotto da Huffington Post e gruppo Editoriale Gedi e realizzato in collaborazione con la rivista San Francesco dei frati del Sacro Convento di Assisi. Un viaggio in Iraq che ripercorre all’inverso la rotta fatta da migliaia di cristiani cacciati dalle loro case dalle milizie del Daesh. Un documento di straordinaria importanza che presenta le condizioni che devono affrontare e che hanno affrontato i cristiani in Medio Oriente nella biblica valle di Ninive dove ancora si parla aramaico, la lingua di Gesù. “La scelta di presentare questo lavoro nel centro di accoglienza Mondo Migliore nasce dal forte legame tra noi francescani e gli ospiti della struttura – ha dichiarato padre Enzo Fortunato –. Uomini e donne che scappano dai loro paesi in guerra perché perseguitati”.