Colombia: l’ex presidente Santos (Nobel per la pace), “grazie al Papa su pace e ambiente. Pace imperfetta meglio di guerra perfetta”

(Foto L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“Esprimo molte grazie al Santo Padre per il suo aiuto per la pace e per l’ambiente”. Il Premio Nobel per la pace ed ex presidente della Repubblica della Colombia, Juan Manuel Santos (2010-2018) ha inviato un apposito messaggio (vedi foto a lato) per Papa Francesco attraverso un’intervista, in parte anticipata al Sir, che sarà prossimamente pubblicata nel libro “Sinodo per l’Amazzonia e cambiamento di civiltà”, di Cristiano Morsolin, esperto di diritti umani in America, con prefazione di mons. Joaquin Pinzon, vicario apostolico di Puerto Leguizamo (Colombia) e missionario della Consolata e postfazione di don Luca Pandolfi, docente di antropologia della Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Alla domanda sullo sciopero nazionale che sta giungendo a un mese di mobilitazione, il Nobel Santos risponde: “Grazie all’accordo siglato 3 anni fa, i colombiani sono passati dalla marcia contro i rapimenti, le acquisizioni di guerriglieri e le mine antiuomo, alla marcia per maggiori opportunità e un futuro migliore. Una pace imperfetta sarà sempre meglio di una guerra perfetta”.

Conclude Morsolin: “Questo messaggio del premio Nobel della Pace Santos offre un nuovo riconoscimento a Papa Francesco nella costruzione di una‘diplomazia della misericordia, come la definisce padre Spadaro, per consolidare un suo ruolo di guida spirituale ma anche politica in America Latina, come dimostra anche il discorso del presidente Fernández nel suo insediamento in Argentina. Si riaccende l’attenzione internazionale sull’appello a una pace con giustizia sociale, per la riconciliazione, che Papa Bergoglio aveva promosso nella sua visita in Colombia nel settembre 2017, dopo che il conferimento del premio Nobel a Santos aveva superato l’impasse della sconfitta del referendum in favore della pace dell’ottobre 2017”.