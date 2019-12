Terzo settore: Fiaschi (Forum), “incontro positivo con la ministra Catalfo”

Si è svolto ieri incontro tra la ministra del Lavoro e politiche sociali Nunzia Catalfo ed una delegazione del Forum nazionale del Terzo settore guidata dalla portavoce Claudia Fiaschi. In discussione i temi dell’attuazione della riforma ma anche lo sblocco dei fondi per il sostegno ai progetti delle associazioni, perché “gli effetti del cambio di governo si sono riverberati negativamente sull’adozione dei numerosi provvedimenti ancora necessari oltre che sull’attività ordinaria”. “È stato un incontro positivo – dichiara Fiaschi, in una nota diffusa oggi –, la ministra ha preso alcuni importanti impegni: un incremento di risorse per il fondo progetti per l’associazionismo e il volontariato, il riavvio del percorso di alcuni importanti decreti: attività diverse, schemi di bilancio, raccolta fondi, vigilanza delle imprese sociali, 5×1000”. A breve verrà riconvocato il Consiglio nazionale del Terzo settore che potrà valutare l’andamento del percorso di istituzione del Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) il cui decreto istitutivo è al vaglio della Conferenza delle Regioni. Il Consiglio affronterà anche il tema delicato delle regole di rapporto tra le Pubbliche amministrazioni e le organizzazioni di Terzo settore che rappresentano una delle parti più innovative ed interessanti della riforma. “È ancora tanto il lavoro da fare – ha concluso Fiaschi – per dare stabilità al nuovo quadro normativo e garantire alle 350mila organizzazioni sociali le condizioni per operare al meglio per i bisogni delle nostre comunità, ci auguriamo che nelle prossime settimane venga dal governo la spinta necessaria. Il Forum assicurerà come sempre la massima disponibilità e vigilerà sul cammino dei provvedimenti”.