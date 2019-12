Progetto Policoro: Lecce, nel pomeriggio testimonianze e incontri sul lavoro in piazza Duomo

Nel giorno del 24° anniversario del Progetto Policoro, che ricorre oggi, la Chiesa di Lecce propone un’iniziativa di pubblica di testimonianze, incontri con attività ludiche e cioccolata calda aperta a tutti in piazza Duomo dalle 16 alle 20. Dopo la prima edizione dello scorso anno con “La Fiera dei Gesti Concreti” all’interno del chiostro del Seminario diocesano, l’iniziativa-evento di quest’anno avrà come nome “Il Lavoro che è in Te”, dal nome del contenitore di iniziative per il lavoro dei giovani della diocesi: un incontro rivolto a giovani, gruppi, parrocchie, scuole e gente di passaggio per conoscere gli strumenti a disposizione per il lavoro, ascoltare le testimonianza di giovani imprenditori, confrontarsi sul tema con esperti e professionisti del territorio. Voluta dall’arcivescovo Michele Seccia, l’iniziativa si inserisce tra gli interventi programmati dall’equipe diocesana del Progetto Policoro a favore del lavoro “libero, creativo, partecipativo e solidale” indicato da Papa Francesco nell’enciclica Evangelii Gaudium. Novità di quest’anno è la presenza della rete per il lavoro costituita dai partner della diocesi che hanno risposto all’invito dell’arcivescovo di mettere insieme gli strumenti a favore dei giovani e la cura del territorio, concretizzatosi già con la sottoscrizione “Carta dei Servizi” dello scorso 22 agosto, alla vigilia della festa di Sant’Oronzo. A firmarlo, Camera di Commercio di Lecce, Cisl, Coldiretti, Confartigianato, Confcooperative, Libera, Azione Cattolica Lecce, Agesci zona Lecce Adriatica, Banca Popolare Pugliese, Rotary Club Lecce. Assieme a loro saranno presenti alcune giovani realtà lavorative nate con il supporto del Progetto Policoro Lecce nel corso degli ultimi anni, e in particolare del Microcredito Sant’Oronzo. Sono previste postazioni con gazebo animate liberamente da ciascun partner della diocesi e postazioni animate da giovani imprenditori che raccontano la loro storia ed esperienza oltre a uno spazio per simulazione colloqui di lavoro con candidatura spontanea dei partecipanti.