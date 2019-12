Papa Francesco: incontra il premier montenegrino Marković. Tra i temi, il futuro del progetto europeo

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto stamani in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, Duško Marković, primo ministro di Montenegro, che ha poi incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo rende noto con un comunicato la Sala stampa vaticana. “Nel corso dei cordiali colloqui ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali, con l’auspicio che esse possano ulteriormente consolidarsi”, spiega la nota dalla quale si apprende che “è stato messo in evidenza, in particolare, il valore dell’armonica convivenza interetnica e interreligiosa che caratterizza la millenaria identità montenegrina”. Infine, si è avuto uno scambio di vedute su alcuni temi di carattere internazionale, con particolare riferimento al “futuro del progetto europeo, alle attuali sfide regionali e al fenomeno migratorio”.