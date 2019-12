Natale: Telefono Amico, servizio ascolto attivo h24 dalle 10 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26. In campo 250 volontari

A Natale il servizio di ascolto di Telefono amico sarà attivo h24 dalle 10 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26 dicembre. In campo 250 volontari, che si alterneranno nei centri di ascolto. “Le feste di Natale – spiega la presidente di Telefono Amico Italia, Monica Petra – sono un periodo particolarmente delicato per chi vive momenti di fragilità: nel 2018, tra il 24 dicembre e il giorno di Santo Stefano, abbiamo ricevuto oltre 300 richieste di aiuto da parte di persone sole o in difficoltà”. Telefono Amico Italia, grazie a 500 volontari che operano in 20 centri locali distribuiti su tutto il territorio nazionale, da oltre 50 anni ascolta le persone che hanno bisogno di aiuto garantendo il totale anonimato. “Nel solo 2018 – sottolinea Petra – abbiamo raccolto circa 50mila richieste di sostegno, offrendo quasi 9mila ore di assistenza telefonica e ascolto”. “In questi giorni di festa – aggiunge – veniamo contattati prevalentemente da uomini con età compresa tra i 46 e i 65 anni. Le difficoltà segnalate con maggiore frequenza sono legate alla solitudine e a problemi familiari: molte persone ci contattano semplicemente sentirsi meno sole la notte di Natale”. Il servizio – attivo 365 giorni all’anno – è raggiungibile attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it oppure attraverso il numero unico 199.284.284.