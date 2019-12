Diocesi: Trento, poco meno di un milione di euro di fondi 8×1000 destinati ad attività solidali

È di 973.817 euro la cifra dell’8xmille destinata ad attività solidali per il 2019 nella comunità trentina. Lo comunica la diocesi con una nota in cui ricorda che domani, domenica 15 dicembre, terza domenica d’Avvento, sarà la Giornata diocesana della Carità. La parte più consistente dei contributi va a sostenere Caritas e Fondazione Comunità Solidale. Alla Caritas diocesana, a sostegno dell’attività di gestione e delle iniziative è stato assegnato un contributo di 349.817 euro. Alla Fondazione Comunità Solidale vanno 500.000 euro, per servizi di accoglienza e accompagnamento per adulti italiani e stranieri, sostegno alla gestione e attività dei centri di accoglienza notturna durante tutto l’anno, ospitalità in alloggi sociali, formazione, supporto ad attività straordinarie. A sostegno dell’attività di Caritas e Fondazione andranno anche le offerte raccolte in occasione della Giornata della Carità. Contributi sono stati anche erogati alla Pastorale carceraria che opera nella casa circondariale di Trento (30.000 euro). L’impegno è nell’ascolto, supporto e accompagnamento ai detenuti, sostegno alle iniziative e attività. Stessa cifra anche per il consultorio familiare Ucipem di Trento, che fornisce assistenza socio-sanitaria, consulenza, formazione e prevenzione per singoli, coppie e famiglie.