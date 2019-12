Diocesi: Termoli, in tutte le parrocchie colletta in favore dei detenuti del carcere di Larino

Si svolgerà domani, domenica 15 dicembre, terza domenica di Avvento, la colletta diocesana in favore dei detenuti del carcere di Larino. La Chiesa di Termoli chiede a tutti, fedeli e non, e a ogni singola comunità di raccogliere offerte che andranno a favore dei detenuti del l’istituto di pena. In un comunicato diffuso dalla diocesi si chiede di raccogliere anche prodotti per l’igiene personale, abbigliamento intimo, tute, accappatoi, calze, lenzuola, pigiami. L’iniziativa si svolge una volta nel tempo di Avvento e una in quello di Quaresima.