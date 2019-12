Diocesi: Taranto, Giornata del Sovvenire. Scelti i vincitori del concorso #aritrovarbellezza

Gabriele Chiochia e Sabrina Miccoli, del liceo scientifico Ferraris e Gabriele Portacci del classico Archita, sono i tre vincitori della prima edizione del concorso #aritrovarbellezza, conclusione del corso di Storytelling con Instagram rivolto agli studenti degli istituti superiori di Taranto. Lo ha promosso il settimanale della diocesi di Taranto, Nuovo Dialogo, tra i vincitori del bando nazionale per l’organizzazione della Giornata diocesana del Sovvenire, il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. L’obiettivo: far scoprire alla comunità ionica, partendo dai più giovani, i beni rimessi a nuovo nella Città vecchia con fondi dell’ Otto per mille, tra cui l’ex seminario, dove è stato collocato il Mudi (Museo Diocesano), così come Palazzo Visconti, ora sede dell’istituto di Scienze Religiose Romano Guardini o l’episcopio, aperto in questo modo alle visite guidate. L’attenzione è stata puntata anche sul duomo, con il rifacimento della facciata, degli interni, l’installazione di nuova illuminazione e di un impianto di sorveglianza, oltre al restauro del Cappellone e dell’antico organo. E poi si devono alla Curia i lavori di ristrutturazione nella chiesa della Madonna della Salute, riaperta al culto e ad iniziative culturali, dopo decenni di buio ed il nuovo centro di accoglienza per senza fissa dimora, alle spalle dell’arcivescovado, all’interno di Palazzo Santacroce, edificio nobiliare dell’800 completamente restaurato. Con fondi otto per mille si è riusciti inoltre a mettere mano al restauro di opere d’arte, dipinti e patrimonio artistico dell’isola. Il corso, tenuto dall’agenzia di comunicazione Capera, si è articolato in 5 lezioni pomeridiane. Una rappresentanza di studenti del biennio degli istituti Archita, Aristosseno, Quinto Ennio – Ferraris ed Archimede, accompagnati dai docenti, ha partecipato agli incontri teorici e a quelli pratici, visitando la cattedrale, il Mudi e l’arcivescovado, per poi postare le foto scattate sul profilo Instagram creato appositamente e chiamato #aritrovarbellezza.

La Giornata del Sovvenire della diocesi di Taranto continua nel tardo pomeriggio, con il convegno, rivolto agli adulti, “Soldi alla Chiesa cattolica: come li gestisce e dove vanno a finire. Al di là dei luoghi comuni”. Interverrà il vaticanista del quotidiano Avvenire, Mimmo Muolo.