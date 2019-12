Diocesi: Rossano-Cariati, domani “Natale” al Museo diocesano e del Codex. Arte, cultura e creatività per adulti e bambini

Domani, domenica 15 dicembre, nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, arte, cultura e creatività faranno risplendere la luce del Natale nel Museo diocesano e del Codex e nel centro storico di Rossano. Alle 16 il laboratorio didattico per bambini “Addobbiamo l’albero del Museo” per la realizzazione di addobbi natalizi con i quali verrà decorato l’albero di Natale posto nel cortile del Museo. Alle 17 l’inaugurazione nella sala polifunzionale del Museo della mostra d’arte contemporanea “Percezioni natalizie”: mostra itinerante che vedrà l’esposizione di opere d’arte contemporanea ispirate al tema del Natale dislocate in alcune tra le più significative chiese nel centro storico. Esporranno gli artisti Lucio Afeltra, Maurizio Cariati, Maria Credidio, Pino Deodato, Isidoro Esposito; Massimo Ferragina: Ombretta Gazzola, Silvana Maglione; Alfredo Romio, Giovanni Ronzoni. La mostra sarà visitabile dal 15 dicembre al 6 gennaio 2020, tutti i giorni (eccetto i lunedì e il 1° gennaio) dalle 16 alle 20. L’apertura della chiese inserite nel percorso è a cura dei volontari del progetto “Chiese aperte”, formati e sostenuti grazie ai fondi Cei e alle Associazioni Sbc Sibari beni culturali” e “Insieme per camminare”. Sarà inoltre presentato il presepe realizzato dagli alunni del biennio del liceo artistico di Rossano, che resterà esposto al Museo per il periodo natalizio.