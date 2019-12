Diocesi: Rossano-Cariati, domani l’arrivo delle missionarie dell’Immacolata a Santa Maria delle Grazie

Domenica 15 dicembre la diocesi di Rossano-Cariati accoglierà con gioia, nella struttura di Santa Maria delle Grazie – Area urbana Rossano – le suore missionarie del’Immacolata. Alle 10.30 l’arcivescovo Giuseppe Satriano presiederà la celebrazione eucaristica alla quale saranno presenti suor Antonia e suor Agnese, le due religiose che inizieranno il loro servizio di animazione missionaria in tutto il territorio diocesano. Il carisma delle suore missionarie dell’Immacolata è la viva passione di annunciare il Regno di Dio a tutti. “Crediamo – affermano – di aver ricevuto da Dio il dono e il compito di metterci totalmente al servizio della missione di far giungere, con le parole e le opere, la Buona notizia del Signore Gesù a tutti, soprattutto a chi ancora non la conosce e a chi ha più bisogno che qualcuno si ‘faccia prossimo’, perché Dio ci è Padre”. Una congregazione, quindi, missionaria nel senso più vasto e più alto della parola. Così l’hanno voluta le fondatrici, madre Giuseppina Dones e madre Igilda Rodolfi, lasciandosi toccare dalle parole del loro fondatore, il beato padre Paolo Manna.