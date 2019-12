Diocesi: Ragusa, lunedì 16 dicembre presentazione del Rapporto Immigrazione

Sarà presentato lunedì 16 dicembre, alle 11, nei locali del Fondo antico della biblioteca diocesana “Monsignor Pennisi”, il Rapporto Immigrazione, giunto alla sua ventottesima edizione. Fin dalle sue prime edizioni, gli uffici diocesani della Caritas e di Migrantes della diocesi di Ragusa hanno annualmente presentato il report che quest’anno è ispirato al messaggio del Papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato la cui idea base è che “non si tratta solo di migranti”. L’iniziativa è rivolta ad addetti ai lavori, studiosi, cittadini interessati e alla stampa. Per l’occasione e per offrire una panoramica completa volta a mettere in luce i diversi aspetti della vita di un migrante sul territorio, gli organizzatori hanno chiesto quest’anno alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di raccontare la realtà scolastica della provincia di Ragusa rispetto alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana.