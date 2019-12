Diocesi: Novara, martedì il vescovo Brambilla incontra gli alunni delle scuole primarie per il “Natale dei Bambini”

Martedì 17 dicembre, alle ore 14, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, incontrerà gli alunni delle scuole primarie della città di Novara per il tradizionale “Natale dei Bambini”. Il tema, che riprende quello proposto quest’anno come percorso di pastorale giovanile a tutti i giovani della diocesi, sarà “e adesso VIVI! La Sua giovinezza ci illumina”.

L’incontro – cui sono attesi circa mille bambini e ragazzi – è organizzato dall’Ufficio per la Pastorale giovanile, l’Ufficio Scuola e l’Ufficio Catechesi e Liturgia della diocesi di Novara, in collaborazione con l’Associazione scuole cattoliche della città e con la Fondazione Amici della cattedrale.