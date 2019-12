Diocesi: card. Bassetti (Perugia), per l’Avvento di fraternità invita a “sostenere le famiglie albanesi terremotate”

“Non facciamo mancare alle famiglie albanesi terremotate il nostro umano e cristiano sostegno”. Lo scrive il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, in una lettera alla diocesi per l’Avvento di Fraternità 2019. La Caritas diocesana dedica infatti l’Avvento di Fraternità 2019 alle popolazioni terremotate dell’Albania, promuovendo in tutte le comunità parrocchiali una raccolta di offerte durante le messe del 15 dicembre. La Caritas è anche vicina con la preghiera e gesti concreti alle famiglie di albanesi in difficoltà (49 hanno chiesto aiuto al Centro di ascolto diocesano nel 2018) che risiedono nel territorio perugino-pievese. Le offerte raccolte domenica 15 dicembre andranno a sostenere i progetti attivati per quest’emergenza umanitaria dalla rete Caritas. “Com’è ormai tradizione – scrive Bassetti -, la terza domenica di Avvento è per la nostra Chiesa diocesana un tempo particolare di riflessione verso il Natale e di carità nei confronti del prossimo bisognoso. Anche quest’anno, la Caritas diocesana si sta mobilitando per aiutare quanti si trovano in difficoltà, specialmente di fronte alle diverse emergenze avvenute nel nostro Paese o all’estero”. “Questa è la missione della Caritas – ricorda -, che tra poco più di un anno celebrerà il suo primo cinquantennio di attività. Fu fondata infatti nel 1971 per volere di san Paolo VI, con lo scopo di prodigarsi per non far mancare la vicinanza spirituale e materiale a quanti si trovano in condizioni di difficoltà, a maggior ragione se queste sono causate da gravi calamità naturali come il terremoto. È accaduto di recente, in occasione del sisma che ha provocato morti, feriti e senzatetto nella vicina Albania”. “Spero che anche in questa circostanza – conclude – la comunità cristiana non farà mancare il suo aiuto, pur avendo dovuto far fronte alle diverse povertà del nostro territorio”.