“A Sua Immagine”: 14 e 15 dicembre. Il Natale di Lello Arena, speciale 65 anni di messa in Tv e viaggio in Armenia con don Marco Pozza

Terza domenica di Avvento con “A Sua Immagine” su Rai Uno. Nelle puntate di sabato 14 e domenica 15 dicembre si parla di Natale con Lello Arena, dei 65 anni della santa messa in Tv e infine della nuova tappa in Armenia con don Marco Pozza. “A Sua Immagine” è un programma targato Rai e Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 14 dicembre alle 15.55 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” con Lorena Bianchetti c’è l’attore comico Lello Arena. Un incontro che invita a ripercorrere vita, carriera e celebrazioni del Natale del celebre artista napoletano, che si è affermato a partire dagli anni ’70 con Massimo Troisi ed Enzo Decaro, con il gruppo cabarettistico La Smorfia. Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: nuova tappa per il pellegrinaggio in Armenia con don Marco Pozza, la redazione del programma e l’Opera Romana Pellegrinaggi; questa settimana si visita il monastero di Geghard, il “monastero della lancia”, fondato nel IV secolo.

“65 anni di messa in televisione” è il titolo della puntata speciale di “A Sua Immagine” di domenica 15 dicembre, alle 10.30 in diretta su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Vincenzo Corrado (direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali delle Cei) e Marino Bartoletti (giornalista e autore televisivo); in collegamento da Milano Silvia Motta (esperta di linguaggi televisivi, “Tv Talk” Rai 3). È una puntata dedicata al compleanno della santa messa in Tv, in onda esattamente dal 3 gennaio 1954, avvio ufficiale delle trasmissioni per il servizio pubblico nazionale.

Alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passa alla celebrazione eucaristica che questa settimana viene trasmessa in diretta su Rai Uno dal santuario Maria Santissima dei Miracoli di Mistretta (Me), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle 12 dell’Angelus di Papa Francesco in piazza San Pietro.