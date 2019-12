Università Cattolica: Roma, oggi una lezione dell’astronauta Paolo Nespoli per gli studenti dell’Altems

Sarà una lezione speciale e molto attesa quella che Paolo Nespoli, celebre astronauta dell’Agenzia spaziale europea, terrà oggi, dallo spazio, agli studenti dell’Alta Scuola in economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. L’incontro inizierà alle ore 16 nell’Aula Lazzati del Polo universitario “Giovanni XXIII” del campus di Roma dell’Ateneo (Largo F. Vito, 1).

“Oltre l’alta affidabilità: rischio e sicurezza nel settore aerospaziale”, questo il titolo della lezione, evento conclusivo della quinta edizione del master executive in “Risk Management: decisioni, errori e tecnologie in medicina” dell’Altems.

Il “Risk Management”, inteso come pilastro della sicurezza del settore aerospaziale e dei fattori che hanno reso questo settore tra i più sicuri, sarà il tema della discussione tra Paolo Nespoli e gli studenti e prende spunto dal fatto che gli astronauti affrontano imprevisti ed errori cui va posto rapidissimo rimedio e che possono diventare una grande opportunità per imparare e per creare una vera cultura della sicurezza.

Ad introdurre l’intervento di Nespoli sarà Americo Cicchetti, direttore dell’Altems, e Claudio Grassi, vice preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica. L’intero incontro sarà moderato da Antonio Crucitti, direttore del master in “Risk Management” dell’Altems.