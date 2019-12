Ue-Regno Unito: Sassoli, “congratulazioni a Johnson. Ora avanti con Brexit, tuteleremo i cittadini europei”

(Bruxelles) “Mi congratulo con Boris Johnson per il successo nel voto di ieri. Adesso ci aspettiamo che il nuovo parlamento di Westminster approvi in fretta l’accordo con la Ue per una Brexit ordinata entro il 31 gennaio del 2020. Dopo l’approvazione del Parlamento britannico dell’accordo con l’Unione europea sarà il Parlamento europeo ad esprimere il suo voto a gennaio”. Lo afferma David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a proposito del voto in Gran Bretagna. “Saremo vigili sull’attuazione degli accordi, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell’Ue che vivono nel Regno Unito e di quelli del Regno Unito che si trovano in altri Stati membri. Il Parlamento europeo – conclude Sassoli – auspica relazioni future molto strette tra Unione europea e Regno Unito e continuerà ad agire in modo responsabile durante la nuova fase negoziale, nel rispetto dei valori fondanti e dei principi della nostra Unione e in ferma difesa degli interessi dei cittadini e degli Stati europei”.