Terremoto Centro Italia: Caritas, domani don Soddu all’inaugurazione dei centri di comunità di Campotosto (L’Aquila) e Cantalice (Rieti)

Si svolgeranno domani le inaugurazioni dei centri di comunità di Campotosto (L’Aquila) e Cantalice (Rieti), località colpite in tempi e modi diversi dal sisma in centro Italia del 2016. La prima inaugurazione si terrà a Campotosto alle 11, alla presenza del card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila, la seconda a Cantalice alle 17.30 alla presenza mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti. Ad entrambe parteciperà anche il direttore di Caritas italiana, don Francesco Soddu.

I centri di comunità sono strutture socio-pastorali caratterizzate da saloni multifunzionali, inseriti in luoghi centrali, accessibili a tutti, e rappresentano luoghi di unione e promozione delle attività sociali, culturali, pastorali e ricreative pensati per rafforzare il tessuto sociale ispirato a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione.