Regno Unito: trionfo Tories. Conte, “vittoria netta di Johnson consente di prospettare una Brexit ordinata, poi ci sarà un negoziato difficile”

“La sua vittoria così netta, così chiara ci consente di prospettare un’uscita ordinata” del Regno Unito dall’Unione europea, “entro il 31 gennaio dell’anno prossimo come preventivato. Poi ci aspetta ovviamente un negoziato per il commercio. E sarà un negoziato difficile perché i tempi sono stretti ma confidiamo che già i lavori preparatori lo avvieranno a conclusione facilmente”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha commentato a Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo, la vittoria di Boris Johnson nelle elezioni britanniche. “Ho già fatto i complimenti all’amico Boris Johnson”, ha spiegato il premier, sottolineando che “abbiamo un ottimo rapporto personale; ci siamo già sentiti e incontrati più volte”. “Siamo rimasti – ha proseguito Conte – che ci scambieremo presto delle visite, lui verrà a Roma e io andrò a Londra. Confido che potremo incrementare le relazioni economiche e i rapporti commerciali e culturali tra i due Paesi”.