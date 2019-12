Povertà educativa: Juventus scende in campo al fianco di Save the Children. Al via riqualificazione del Punto Luce di Torino Vallette

La Juventus scende in campo al fianco di Save the Children insieme per contrastare la povertà educativa in Italia e illuminare il futuro dei bambini. Lo farà contribuendo a riqualificare e sostenere per i prossimi anni il Punto Luce di Save the Children nel quartiere Vallette di Torino, a soli 800 metri dall’Allianz Stadium, che si trasformerà così in un vero e proprio hub educativo rivolto ai minori e ai loro genitori e aperto alle realtà presenti sul territorio. L’obiettivo, spiega una nota, è quello di “offrire a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, quelle opportunità educative indispensabili per il loro sviluppo e il loro futuro, ma di cui troppo spesso continuano ad essere privati, tra cui sostegno allo studio, promozione della lettura, laboratori artistici e musicali, accesso alle nuove tecnologie, sport e attività motorie”.

L’impegno di Juventus in favore del Punto Luce di Torino Vallette – gestito da Save the Children in collaborazione con l’Associazione Vides Main – permetterà di raddoppiare gli spazi attualmente disponibili nella struttura, dal 2014 ad oggi frequentata da quasi 1.000 bambini e che ha coinvolto circa 250 mamme e papà.

“L’educazione e le giovani generazioni sono i pilastri portanti del nostro impegno e la partnership con Save the Children rappresenta un importante passo di questo percorso”, ha dichiarato Andrea Agnelli, presidente della Juventus, aggiungendo che “con la riqualificazione e il sostegno al Punto Luce di Torino diamo un segno concreto e offriremo ulteriori opportunità al nostro territorio”. “Siamo estremamente felici e orgogliosi di avere Juventus al nostro fianco nel contrasto alla povertà educativa, che priva ancora troppi bambini e bambine, nel nostro Paese, della possibilità di vivere a pieno la propria infanzia e costruirsi il futuro al quale hanno semplicemente diritto”, ha affermato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children, secondo cui “grazie a questa partnership preziosissima, tantissimi bambini del quartiere Vallette e delle aree limitrofe avranno l’opportunità di scoprire e coltivare le proprie passioni e talenti, di perseguire le proprie aspirazioni e i propri sogni, di crescere e apprendere come ogni bambino in Italia e al mondo dovrebbe”.