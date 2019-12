Papa Francesco: ad associazioni francesi misericordia, “c’è una sola forma lecita di guardare una persona dall’alto al basso: per aiutare a risollevarsi”

“Diffondere nel mondo la cultura della misericordia, di cui ha urgente bisogno”. È l’invito rivolto dal Papa ai membri di associazioni, congregazioni e movimenti dedicati alla Misericordia che operano in Francia, ricevuti oggi in udienza. Il tema della misericordia “è determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima persona la misericordia”, ha ribadito Francesco: “Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre”. “Vedo, e me ne rallegro, che sono molti nella Chiesa in Francia che, con il sostegno e l’incoraggiamento dei loro pastori, ascoltano questo appello”, l’omaggio del Papa: “Ed è bello che voi lo facciate insieme, che troviate, insieme, i modi per incontrarvi a pregare e a mettere in comune, condividere le vostre difficoltà ed esperienze, ma soprattutto le gioie e il ringraziamento”. “Essere sempre molto attenti a tenere viva, prima di tutto nell’intimo del vostro cuore, questa misericordia di cui date testimonianza”, l’altro invito di Francesco: “Che il compimento, a volte molto impegnativo e faticoso, delle vostre attività caritative non soffochi mai il respiro di tenerezza e di compassione da cui devono essere animate, e lo sguardo che lo esprime. Non uno sguardo che parte dall’alto con condiscendenza, ma uno sguardo di fratello e sorella, che solleva. È questa la prima cosa che le persone soccorse devono trovare in voi, perché esse hanno anzitutto bisogno di sentirsi comprese, apprezzate, rispettate, amate”. “C’è una sola forma lecita di guardare una persona dall’alto al basso”, ha aggiunto a braccio: “per aiutare a sollevarsi. Altrimenti, non si può guardare una persona dall’alto al basso”. “Contemplare il presepe”, l’ultimo invito in questo tempo di preparazione al Natale.