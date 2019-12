Natale: Misericordie, martedì 17 dicembre una veglia di preghiera a Firenze

Preparare in comunione l’arrivo del Santo Natale con un momento di riflessione e preghiera. È fissata per martedì 17 dicembre, alle 21, nella chiesa di Santo Stefano in Pane a Firenze nel quartiere di Rifredi una veglia di preghiera rivolta a tutte le Misericordie nazionali.

“L’iniziativa guidata e proposta da mons. Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie, vuole essere un’occasione di riflessione e preghiera comune per prepararsi alle celebrazione del Santo Natale, confermando ancora una volta il profondo legame con i valori cattolici che contraddistinguono le Misericordie italiane”, si legge in una nota.

Il presidente della Confederazione, Roberto Trucchi, e il correttore, mons. Agostinelli, invitano tutti i fratelli e le sorelle delle Misericordie a partecipare alla veglia sia in presenza sia in streaming: sarà infatti a disposizione all’interno del portale della Confederazione misericordie.it un canale dove seguire in diretta l’evento.

Trucchi e Agostinelli propongono, inoltre, a tutte le Misericordie italiane a organizzare prima dell’arrivo del Natale simili iniziative, per tenere sempre saldi i valori che segnano il cammino di ogni Confraternita.