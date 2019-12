Manovra: Fiaschi (Forum Terzo settore), “soddisfatti per alcune delle richieste accolte, ma si può fare di più”

“Prendiamo atto con soddisfazione che alcune delle nostre richieste sono state accolte e che nella Legge di bilancio sono state introdotte alcune novità che permetteranno di aiutare il mondo del Terzo settore”. Così la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Claudia Fiaschi, commenta alcuni emendamenti approvati alla Legge di bilancio 2020 in commissione Bilancio del Senato.

“Per quanto riguarda la disabilità e la non autosufficienza, tema su cui il Forum ha in più occasioni espresso la sua preoccupazione – spiega Fiaschi –, registriamo positivamente l’incremento di 12,5 milioni di euro del fondo da destinare alle scuole dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, l’aumento di 20 milioni per il 2020 del Fondo per le non autosufficienze e di 5 milioni per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili”.

Altro capitolo che accoglie il favore del Forum è legato al 5 per mille: “È positiva la strada intrapresa adeguando il tetto del 5 per mille in misura crescente nel triennio a partire da 10 milioni di euro in più per l’anno 2020, un impegno che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva preso in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato”. “Purtroppo – nota la portavoce – dobbiamo constatare che non trova spazio nella Legge di bilancio la richiesta di incrementare le modeste risorse del fondo per i progetti del volontariato e dell’associazionismo, con il risultato che verranno ridotte iniziative di grande ricaduta sociale per le nostre comunità”.

“Anche l’incremento di 10 milioni per il servizio civile universale – conclude Fiaschi – è troppo esiguo per dare ai tanti giovani che ne hanno fatto richiesta un’occasione unica di partecipazione e formazione alla cittadinanza. Auspichiamo che si possa fare uno sforzo ulteriore”.